  2. Indonésie
  3. North Kuta
  4. Résidentiel
  5. Studio
  6. Jardin

avec jardin Studios à vendre en North Kuta, Indonésie

Canggu
5
1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Tibubeneng, Indonésie
Studio 1 chambre
Tibubeneng, Indonésie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Sol 2/4
Appartements modernes avec balcon, lumière naturelle abondante, et finition de haute qualité…
$165,000
