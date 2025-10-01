Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. North Kuta
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en North Kuta, Indonésie

Attique Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Penthouse 3 chambres dans Kerobokan, Indonésie
Penthouse 3 chambres
Kerobokan, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 162 m²
Sol 4/4
$730,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTABRO
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Penthouse 2 chambres dans Kerobokan, Indonésie
Penthouse 2 chambres
Kerobokan, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 162 m²
Sol 2/4
$690,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTABRO
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en North Kuta, Indonésie

avec Vue sur la montagne
avec Piscine
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller