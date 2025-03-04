Villa Privatnaa villa v wellness komplekse v centre Ubuda s vidom na dzungli

Boutique complexe dans le centre d'Ubud, entouré de jungle et rizières.

Le projet est situé sur un site en cascade, grâce auquel le complexe conserve un sentiment d'espace, d'intimité, de ventilation naturelle et de vues ouvertes sur la jungle.

✨ Caractéristiques du projet:

- Villas privées séparées dans un complexe de chambres

- Oui. Il n'y a pas de sensation de fenêtre dans le mur, ni de construction dense

- Vue dégagée sur la jungle et l'atmosphère de vie privée

- Possibilité de combiner plusieurs terrains pour créer une résidence plus spacieuse

- Capacité de modifier la configuration et la conception à un stade précoce de la construction

🌿 L'infrastructure du complexe:

SPA & Wellness Center

- Salles de bain, massage et détente

- Espace de yoga avec vue sur la jungle

- Polices de glace et piscines chaudes

- Café avec vue panoramique sur la jungle et la rivière

- Zones tranquilles pour la méditation, la pratique et les loisirs

👨‍👩‍👧 Pour la famille:

La maternelle internationale est à environ 8 minutes du projet.

📍 Lieu:

Le projet est situé dans l'une des zones les plus populaires et développées d'Ubud, combinant vie privée et nature avec un accès pratique aux cafés, restaurants, infrastructures de bien-être et le centre d'Ubud.

🔑 Format de la propriété:

Leasehold 30 ans + 25 ans de prolongation de priorité.

💰 Situation financière

Le plan de paiement est lié aux étapes de construction - le paiement est effectué en tant que l'avancement réel des travaux.