  2. Indonésie
  3. Kabupaten Malang
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Kabupaten Malang, Indonésie

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Jabung, Indonésie
Villa 3 chambres
Jabung, Indonésie
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Nombre d'étages 1
🏡VILLA LECTURE 3 BÉDROMES (200 m2) + BUREAUDéveloppeur : ALEX VILLASProjet: COMPLEX 5📍Lieu: …
$700,000
Aller

