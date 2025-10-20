Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Lombok Utara
  4. Commercial
  5. Hôtel

Hôtels à vendre en Lombok Utara, Indonésie

1 propriété total trouvé
Hôtel 1 m² dans Lombok Utara, Indonésie
Hôtel 1 m²
Lombok Utara, Indonésie
Chambres 9
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 m²
Villas Rimba – Un domaine privé d'élégance et d'évasionOù la Grandeur tropicale rencontre le…
$3,60M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller