Bureaux à vendre en Lesser Sunda Islands, Indonésie

Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities dans Ubud, Indonésie
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities
Ubud, Indonésie
Chambres 10
Nombre de salles de bains 1
Set in the cultural heart of Bali, this 720 m² coworking and private office complex in Ubud …
$820,000
Prime Coworking Space for Sale in Berawa – with Private Offices & Event Facilities dans Tibubeneng, Indonésie
Prime Coworking Space for Sale in Berawa – with Private Offices & Event Facilities
Tibubeneng, Indonésie
Chambres 10
Nombre de salles de bains 1
Located in the heart of Berawa, one of Bali’s most vibrant and fast-growing areas, this expa…
$1,15M
