Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Kuta
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrasse

Villas avec terrasse à vendre en Kuta, Indonésie

;
1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Seminyak, Indonésie
Villa 2 chambres
Seminyak, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 63 m²
À partir de 550 000 $, cet investissement de villa Seminyak offre jusqu'à 18 % de ROI annuel…
$550,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nest Invest global
Langues
English
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller