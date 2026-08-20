Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Kuta
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Villas à vendre en Kuta, Indonésie

;
1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Seminyak, Indonésie
Villa 2 chambres
Seminyak, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 63 m²
À partir de 550 000 $, cet investissement de villa Seminyak offre jusqu'à 18 % de ROI annuel…
$550,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Nest Invest global
Langues
English
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller