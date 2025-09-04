Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Indonésie
  3. Kuta Selatan
  4. Résidentiel
  5. Studio
  6. Terrasse

avec terrasse Studios à vendre en Kuta Selatan, Indonésie

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Ungasan, Indonésie
Studio 1 chambre
Ungasan, Indonésie
Nombre de pièces 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Sol 2/3
Le projet est situé sur le front de mer le plus instagrammable de 27 hectares et se compose …
$132,000
Caractéristiques des propriétés en Kuta Selatan, Indonésie

