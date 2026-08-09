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Villas à vendre en Kediri, Indonésie

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Kaba kaba, Indonésie
Villa 3 chambres
Kaba kaba, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Surface 181 m²
Villa premium surplombant la jungle et la rivière dans la région de Kabakaba !Villa dans le …
$900,000
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Agence
DDA Real Estate
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