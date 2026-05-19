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Appartements à vendre en Kediri, Indonésie

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12 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Kediri, Indonésie
Appartement 2 chambres
Kediri, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 84 m²
Entrez dans Coco Kartika, une résidence tropicale de 84,5 m2 élégante qui allie confort mode…
$245,000
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Appartement 1 chambre dans Kediri, Indonésie
Appartement 1 chambre
Kediri, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 67 m²
Découvrez Coco Azoria, une résidence tropicale magnifiquement conçue de 67,85 m2 qui équilib…
$190,000
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Surface 70 m²
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