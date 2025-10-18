Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Kalimantan, Indonésie

Kalimantan oriental
17
17 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Kalimantan, Indonésie
Appartement 1 chambre
Kalimantan, Indonésie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Nombre d'étages 4
The first family complex on Bali in Badung. 90% of properties have ocean views Apartments ma…
$67,166
Appartement 1 chambre dans Kalimantan, Indonésie
Appartement 1 chambre
Kalimantan, Indonésie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 25 m²
Sol 3/3
Apartments in a boutique hotel in a large complex near Melasti beach. Complex: 3 autonomous …
$86,357
Appartement 1 chambre dans Kalimantan, Indonésie
Appartement 1 chambre
Kalimantan, Indonésie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 71 m²
Nombre d'étages 7
A resort complex surrounded by picturesque jungle, 10 minutes from the center of Canggu. The…
$187,107
Appartement 2 chambres dans Kalimantan, Indonésie
Appartement 2 chambres
Kalimantan, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 85 m²
Nombre d'étages 7
A resort complex surrounded by picturesque jungle, 10 minutes from the center of Canggu. The…
$235,083
Appartement 1 chambre dans Kalimantan, Indonésie
Appartement 1 chambre
Kalimantan, Indonésie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 42 m²
Nombre d'étages 5
Hotel complex from the international hotel brand Ramada by Windham We present a unique oppor…
$120,899
Appartement 1 chambre dans Kalimantan, Indonésie
Appartement 1 chambre
Kalimantan, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 47 m²
Apartment complex in Badung. The complex includes 20 apartments of varying sizes. 2 types of…
$76,761
Appartement 2 chambres dans Kalimantan, Indonésie
Appartement 2 chambres
Kalimantan, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 75 m²
Nombre d'étages 2
Townhouse 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. The townhouse is located …
$251,873
Appartement 2 chambres dans Kalimantan, Indonésie
Appartement 2 chambres
Kalimantan, Indonésie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
Nombre d'étages 2
Duplex designer townhouses in a quiet area of Canggu. VILLA 1BR 75.2 sq.m. VILLA 2BR 125 sq.…
$227,886
Appartement 1 chambre dans Kalimantan, Indonésie
Appartement 1 chambre
Kalimantan, Indonésie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 33 m²
Nombre d'étages 4
Investment apartments in a complex 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. T…
$118,173
Appartement 1 chambre dans Kalimantan, Indonésie
Appartement 1 chambre
Kalimantan, Indonésie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
Nombre d'étages 5
Hotel complex from the international hotel brand Ramada by Windham We present a unique oppor…
$89,236
Appartement 1 chambre dans Kalimantan, Indonésie
Appartement 1 chambre
Kalimantan, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Promotion Spéciale Hua Hin Prix de départ à seulement 36 967.50GBPVivre dans le cœur de Hua …
$49,273
Appartement 1 chambre dans Kalimantan, Indonésie
Appartement 1 chambre
Kalimantan, Indonésie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 38 m²
Investment apartments in a complex 500 meters from Bali's most beautiful white sand beach. T…
$120,324
Appartement dans Kalimantan, Indonésie
Appartement
Kalimantan, Indonésie
Surface 48 m²
Nous ouvrons une occasion unique d'investir dans l'immobilier premium sur la première ligne …
$178,280
Appartement 1 chambre dans Kalimantan, Indonésie
Appartement 1 chambre
Kalimantan, Indonésie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Nombre d'étages 7
A resort complex surrounded by picturesque jungle, 10 minutes from the center of Canggu. The…
$139,131
Appartement 1 chambre dans Kalimantan, Indonésie
Appartement 1 chambre
Kalimantan, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 69 m²
Sol 3/3
Luxury surfers' apartment on Suluban Beach with ocean views. The apartments are part of a co…
$220,689
Appartement 1 chambre dans Kalimantan, Indonésie
Appartement 1 chambre
Kalimantan, Indonésie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 41 m²
Nombre d'étages 4
The complex is a boutique hotel with a functional laptop, located just 200 meters from the o…
$114,183
Appartement 1 chambre dans Kalimantan, Indonésie
Appartement 1 chambre
Kalimantan, Indonésie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 53 m²
Nombre d'étages 5
A unique apartment hotel on the first coastline. The complex was designed by an eminent Brit…
$253,313
