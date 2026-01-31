Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Jungutbatu
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Jungutbatu, Indonésie

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Jungut Batu, Indonésie
Villa 3 chambres
Jungut Batu, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Rare opportunité d'acheter une villa privée en toute propriété dans la baie de Tamarind, l'u…
$515,450
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Jungutbatu, Indonésie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller