  2. Indonésie
  3. Jimbaran
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Jimbaran, Indonésie

1 BHK
6
4 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Jimbaran, Indonésie
Appartement 1 chambre
Jimbaran, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
A Vision of Modern Tranquility — Mezzanine-Style 1-Bed Apartments in Bukit – Pandawa Offerin…
$199,000
Appartement 1 chambre dans Jimbaran, Indonésie
Appartement 1 chambre
Jimbaran, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Sol 2
A Rare Bali Real Estate Investment — Elegant Cliffside 1-Bed Apartment in Pandawa with Stunn…
$280,000
Appartement 1 chambre dans Jimbaran, Indonésie
Appartement 1 chambre
Jimbaran, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
A Luxurious Coastal Haven — Exclusive 1-Bedroom Apartments in Bukit – Pandawa with Spa, Infi…
$115,000
Appartement 2 chambres dans Jimbaran, Indonésie
Appartement 2 chambres
Jimbaran, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 4
A New Era of Island Living — Contemporary 2-Bedroom Apartment in Bukit–Pandawa, Just 3 Minut…
$170,000
