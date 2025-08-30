Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Jimbaran
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Garage

Appartements avec garage à vendre en Jimbaran, Indonésie

1 BHK
3
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement 1 chambre dans Jimbaran, Indonésie
Appartement 1 chambre
Jimbaran, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 1
Découvrez une occasion exceptionnelle de posséder une propriété Bali à vendre dans le quarti…
$57,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller