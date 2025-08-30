Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Gianyar
  4. Commercial
  5. Bureau

Bureaux à vendre en Gianyar, Indonésie

propriété commerciale
3
1 propriété total trouvé
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities dans Ubud, Indonésie
Coworking Space & Private Offices for Sale in Ubud – with Café & Event Facilities
Ubud, Indonésie
Chambres 10
Nombre de salles de bains 1
Situé au cœur culturel de Bali, ce complexe de coworking et de bureaux privés de 720 m2 à Ub…
$1,05M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller