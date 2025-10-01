Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Petites Îles de la Sonde orientales
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Terrasse

Villas avec terrasse à vendre en Petites Îles de la Sonde orientales, Indonésie

Sumba Timur
3
Kecamatan Kata Hamu Lingu
3
1 propriété total trouvé
Villa 1 chambre dans Lesser Sunda Islands, Indonésie
Villa 1 chambre
Lesser Sunda Islands, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Villas exclusives en front de mer Sumba à partir de $60,000La station est située à Ate Dalo …
$60,000
Caractéristiques des propriétés en Petites Îles de la Sonde orientales, Indonésie

avec Garage
avec Jardin
avec Piscine
Bon marché
Luxe
