Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Kalimantan oriental
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Appartements à vendre en Kalimantan oriental, Indonésie

1 BHK
13
2 BHK
3
Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Kalimantan, Indonésie
Appartement
Kalimantan, Indonésie
Surface 48 m²
Nous ouvrons une occasion unique d'investir dans l'immobilier premium sur la première ligne …
$178,280
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Kalimantan oriental, Indonésie

avec Jardin
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller