  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. East Java
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en East Java, Indonésie

Appartement 1 chambre dans Jabung, Indonésie
Appartement 1 chambre
Jabung, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 72 m²
Le premier hôtel d'investissement au cœur de Nuanu Creative City (Bali)Ce n'est pas seulemen…
$50,000
