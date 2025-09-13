Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas avec jardin à vendre en Denpasar, Indonésie

Sanur
4 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Sanur, Indonésie
Villa 3 chambres
Sanur, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Niché dans la zone sereine de Sanur, cette villa contemporaine offre un mélange parfait de s…
$273,598
Villa 2 chambres dans Sanur, Indonésie
Villa 2 chambres
Sanur, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 1
Cette charmante villa est située à Sanur, à seulement 5 minutes de Sanur et Mertasari Beach,…
$237,118
Villa 3 chambres dans Sanur, Indonésie
Villa 3 chambres
Sanur, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
Cette élégante villa de deux niveaux à Sanur est conçue avec soin pour allier confort, fonct…
$364,797
Villa 2 chambres dans Munggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Munggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 1
Située à seulement 5 minutes à pied de la plage de Munggu, cette villa confortable et bien c…
$216,029
Caractéristiques des propriétés en Denpasar, Indonésie

