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Maisons de ville à vendre en Denpasar, Indonésie

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4 propriétés total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Denpasar, Indonésie
Maison de ville 2 chambres
Denpasar, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Surface 105 m²
Nombre d'étages 2
Maisons de ville prêtes à l'emploi dans un projet de boutique à Sanur!PONGOUTIN Townhouse es…
$265,000
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Agence
DDA Real Estate
Langues
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Maison de ville 2 chambres dans Denpasar, Indonésie
Maison de ville 2 chambres
Denpasar, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 112 m²
Nombre d'étages 2
Moderne est un complexe de 30 villas contemporaines dans la zone pittoresque de Bali-Umalas.…
$260,000
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Maison de ville 2 chambres dans Denpasar, Indonésie
Maison de ville 2 chambres
Denpasar, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 112 m²
Nombre d'étages 2
Moderne est un complexe de 30 villas contemporaines dans la zone pittoresque de Bali-Umalas.…
$260,000
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OkeaskOkeask
Maison de ville 2 chambres dans Denpasar, Indonésie
Maison de ville 2 chambres
Denpasar, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 112 m²
Nombre d'étages 2
Moderne est un complexe de 30 villas contemporaines dans la zone pittoresque de Bali-Umalas.…
$260,000
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Caractéristiques des propriétés en Denpasar, Indonésie

Bon marché
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