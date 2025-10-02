Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Denpasar
  4. Résidentiel
  5. Attique
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Penthouses à vendre en Denpasar, Indonésie

Aucune propriété n'a été trouvée dans cette région. Soyez le premier à ajouter votre propriété sur notre plateforme
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Conditions d'utilisation.

Biens similaires aux alentours

Vous pouvez consulter les propriétés à vendre dans d'autres sections de notre portail
Appartement 1 chambre dans Legian, Indonésie
Appartement 1 chambre
Legian, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 2
Nestled in the vibrant heart of Seminyak, this modern one-bedroom apartment offers a perfect…
$75,000
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Villa 2 chambres dans Ubud, Indonésie
Villa 2 chambres
Ubud, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
Welcome to a slice of paradise in the heart of Ubud, Bali. This stunning off-plan villa offe…
$399,000
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Appartement 2 chambres dans Kerobokan, Indonésie
Appartement 2 chambres
Kerobokan, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 96 m²
Sol 2/4
THE UMALAS SIGNATURE — Luxury Club House with Passive Income in the Heart of Bali One-…
$355,000
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTABRO
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa 3 chambres dans Balangan, Indonésie
Villa 3 chambres
Balangan, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 3
Nestled just 5 minutes away from the serene Balangan Beach, this stunning 3-bedroom villa em…
$288,000
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Appartement 2 chambres dans Tibubeneng, Indonésie
Appartement 2 chambres
Tibubeneng, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 162 m²
Sol 4/4
**MAGNUM RESORT BERAWA** is an exclusive premium-class complex located in the very heart of …
$840,000
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTABRO
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Appartement 1 chambre dans Tabanan, Indonésie
Appartement 1 chambre
Tabanan, Indonésie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 37 m²
Investissement au cœur de Nuanu Creative City à Bali.Le premier hôtel à Nuanu Creative City,…
$157,000
Villa 2 chambres dans Ungasan, Indonésie
Villa 2 chambres
Ungasan, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 1
Discover a charming Mediterranean-inspired villa in Ungasan, thoughtfully crafted for those …
$134,540
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Villa 2 chambres dans Ungasan, Indonésie
Villa 2 chambres
Ungasan, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 1
Step into a unique blend of vibrant design and tropical tranquility with these presale Mexic…
$335,000
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Villa 2 chambres dans Kerobokan Kelod, Indonésie
Villa 2 chambres
Kerobokan Kelod, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
This beautifully designed villa in Batu Belig combines comfort, functionality, and a strateg…
$209,000
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Appartement 1 chambre dans Kerobokan, Indonésie
Appartement 1 chambre
Kerobokan, Indonésie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 48 m²
Sol 2/4
THE UMALAS SIGNATURE — Luxury Club House with Passive Income in the Heart of Bali The …
$275,000
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTABRO
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Villa 1 chambre dans Ubud, Indonésie
Villa 1 chambre
Ubud, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 65 m²
Nouveau projet d'investissement à Bali avec un revenu garanti de 8% pendant 3 ans.Avantages …
$140,000
Appartement 2 chambres dans Tibubeneng, Indonésie
Appartement 2 chambres
Tibubeneng, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 162 m²
Sol 2/4
**MAGNUM RESORT BERAWA** is an exclusive premium-class complex located in the very heart of …
$540,000
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
ESTABRO
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Caractéristiques des propriétés en Denpasar, Indonésie

