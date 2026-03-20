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Appartements à vendre en West Denpasar, Indonésie

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2 propriétés total trouvé
Appartement 1 chambre dans Pemecutan, Indonésie
Appartement 1 chambre
Pemecutan, Indonésie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Sol 2/2
Appartements Elite près de l'océan.Possibilité d'investissement : période de remboursement d…
$119,000
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Agence
DDA Real Estate
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Appartement 2 chambres dans Denpasar, Indonésie
Appartement 2 chambres
Denpasar, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 54 m²
Complexe design composé de 8 appartements et 4 locaux commerciaux. Un complexe locatif cl…
$99,000
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Agence
RESIDE BALI GROUP
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Caractéristiques des propriétés en West Denpasar, Indonésie

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