  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Ciamis
  4. Résidentiel

Propriétées résidentielles à vendre en Ciamis, Indonésie

1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Margaluyu, Indonésie
Villa 5 chambres
Margaluyu, Indonésie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 411 m²
Nombre d'étages 1
$230,000
Caractéristiques des propriétés en Ciamis, Indonésie

Bon marché
Luxe
