  2. Indonésie
  3. Canggu
  4. Location courte durée
  5. Appartement

Location courte durée appartements en Canggu, Indonésie

1 propriété total trouvé
Duplex Living Canggu 2Floor Apartments with Pool Access dans Canggu, Indonésie
Duplex Living Canggu 2Floor Apartments with Pool Access
Canggu, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Sol 2/2
Confortable Hébergement: Duplex Living Canggu 2Floor Apartments with Pool Access in Canggu p…
Prix ​​sur demande
Agence
RESIDE BALI GROUP
Langues
English, Русский, Українська
