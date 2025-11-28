Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Indonésie
  3. Canggu
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Terrasse

Maisons avec terrasse à vendre en Canggu, Indonésie

villas
112
maisons de ville
23
Maison de ville 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Maison de ville 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Surface 118 m²
Nombre d'étages 2
$280,000
Maison de ville 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Maison de ville 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
Nombre d'étages 2
$350,000
Maison de ville 1 chambre dans Canggu, Indonésie
Maison de ville 1 chambre
Canggu, Indonésie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 95 m²
Nombre d'étages 2
$190,000
