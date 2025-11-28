Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons Piscine à vendre en Canggu, Indonésie

78 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
This beautifully designed 2-bedroom villa in Buduk, North Canggu, offers a serene yet conven…
$163,000
Villa 3 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 3 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Nombre d'étages 4
Une fusion de luxe et de tranquillité de l'île – Posséder cette villa exceptionnelle de 3-Be…
$460,100
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Nestled just 500 meters from the ocean in the sought-after Pererenan area, this modern minim…
$310,000
Sky ApartmentsSky Apartments
Villa 1 chambre dans Canggu, Indonésie
Villa 1 chambre
Canggu, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 1
Cette villa d'une chambre entièrement meublée offre un équilibre raffiné de confort intérieu…
$165,000
Villa 3 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 3 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Située dans la zone tranquille de Babakan, Canggu, cette spacieuse villa de 3 chambres offre…
$440,000
Maison de ville dans Canggu, Indonésie
Maison de ville
Canggu, Indonésie
Surface 112 m²
un complexe de 30 villas modernes et nbsp; dans la zone pittoresque de Bali — Smalas. De nom…
$217,426
Estate Service 24Estate Service 24
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 126 m²
Les villas exquises et luxueuses sont situées dans le quartier attrayant de Changa, Perenan,…
$604,529
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 103 m²
Complexe résidentiel moderne composé de villas haut de gamme, situé au cœur de l'une des mei…
$237,965
Villa 1 chambre dans Canggu, Indonésie
Villa 1 chambre
Canggu, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Discover the epitome of modern living with this stunning one bedroom villa + office space lo…
$108,500
AuraAura
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 235 m²
Nous vous présentons un complexe unique de villas luxueuses sur l'océan dans la transpowe, l…
$693,722
Villa 4 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 4 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
The Ultimate Bali Villa Investment Mediterranean-Inspired 4-Bedroom Residence with Long Leas…
$950,000
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 101 m²
Le luxueux projet de Will, situé dans le cœur même de Bali, dans la région de Changua, sur l…
$252,243
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 368 m²
Villas modernes avec des zones résidentielles spacieuses, des jardins privés et des piscines…
$764,332
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 60 m²
Complexe Vill exclusif dans la région de Changua, Berava. 7 minutes de la plage de Berava. U…
$222,368
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 280 m²
La volonté de la Vila est située à Chang, à 3 minutes en voiture de   De   Maintenant, il es…
$614,439
Maison de ville dans Canggu, Indonésie
Maison de ville
Canggu, Indonésie
Surface 73 m²
Un complexe unique de 15 à deux niveaux à deux niveaux situés dans le principal centre touri…
$166,577
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 445 m²
Le complexe moderne de villas sur la plage de Berava est un endroit où le confort, le luxe e…
$991,031
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Niché à seulement 800 mètres de la plage d'Echo et entouré de cafés, restaurants et centres …
$289,000
Villa 5 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 5 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Située dans la zone paisible et stratégique de Babakan, Canggu, cette villa moderne de 5 cha…
$895,000
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 465 m²
La luxueuse villa de la région de Perenan, Changu est le logement parfait à quelques pas de …
$1,83M
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Your Dream Home Awaits: Stunning 2-Bedroom Villa in Bali’s Tranquil Seseh, Perfect for Relax…
$195,000
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 102 m²
Le testament, situé dans la zone prometteuse de Babakan (Changu), offre une combinaison uniq…
$237,965
Villa 1 chambre dans Canggu, Indonésie
Villa 1 chambre
Canggu, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Niché au cœur de Batu Bolong, à seulement 9 minutes de la plage emblématique de Batu Bolong,…
$150,960
Maison de ville 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Maison de ville 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Surface 118 m²
Nombre d'étages 2
Clarifiez les offres promotionnelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la…
$280,000
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 91 m²
Complexe résidentiel et NBSP; situé dans la région pittoresque de Kabakaba, près de Changu —…
$237,965
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 90 m²
Immobilier rentable pour la vie et l'investissement.Villas dans un complexe à grande échelle…
$242,725
Villa 3 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 3 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Luxurious Leasehold 3-Bedroom Villa in Nyanyi: A Private Sanctuary with Stunning Poolside Ma…
$255,000
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 1
Bienvenue dans cette magnifique villa de 2 chambres, une retraite sereine nichée sur 314 m2 …
$397,000
Maison de ville dans Canggu, Indonésie
Maison de ville
Canggu, Indonésie
Surface 130 m²
Complexe résidentiel d'élite de 11 Townhauses, caractérisée par des solutions de conception …
$266,522
Villa 1 chambre dans Canggu, Indonésie
Villa 1 chambre
Canggu, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 2
Située dans la zone paisible et prospère de Babakan, Canggu, cette charmante villa de style …
$160,000
