Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Canggu
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Maisons à vendre en Canggu, Indonésie

villas
105
maisons de ville
23
1 propriété total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Maison de ville 2 chambres
Canggu, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 115 m²
Nombre d'étages 2
Nous vous aiderons à choisir une propriété GRATUITEMENT, organiserons une transaction sécuri…
$330,000
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller