Maison de ville dans Canggu, Indonésie
Maison de ville
Canggu, Indonésie
Surface 112 m²
un complexe de 30 villas modernes et nbsp; dans la zone pittoresque de Bali — Smalas. De nom…
$217,426
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 235 m²
Nous vous présentons un complexe unique de villas luxueuses sur l'océan dans la transpowe, l…
$693,722
Villa 4 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 4 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
The Ultimate Bali Villa Investment Mediterranean-Inspired 4-Bedroom Residence with Long Leas…
$950,000
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 368 m²
Villas modernes avec des zones résidentielles spacieuses, des jardins privés et des piscines…
$764,332
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 60 m²
Complexe Vill exclusif dans la région de Changua, Berava. 7 minutes de la plage de Berava. U…
$222,368
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 280 m²
La volonté de la Vila est située à Chang, à 3 minutes en voiture de   De   Maintenant, il es…
$614,439
Maison de ville 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Maison de ville 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Surface 118 m²
Nombre d'étages 2
Clarifiez les offres promotionnelles!Mon nom est Léon, posez-moi votre question, vérifiez la…
$280,000
Villa 3 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 3 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Luxurious Leasehold 3-Bedroom Villa in Nyanyi: A Private Sanctuary with Stunning Poolside Ma…
$255,000
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 1
Bienvenue dans cette magnifique villa de 2 chambres, une retraite sereine nichée sur 314 m2 …
$397,000
Villa 5 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 5 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Nombre d'étages 2
Exceptional 5-Bedroom Villa for Sale in Canggu – Perfect Blend of Traditional Charm and Mode…
$550,000
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 372 m²
Nous vous présentons une villa unique avec toutes les commodités pour une vie confortable et…
$494,969
Maison de ville dans Canggu, Indonésie
Maison de ville
Canggu, Indonésie
Surface 128 m²
Townhouse dans un village de club de Nuan.   Il y a une communauté de créateurs; Nuan devien…
$358,852
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 309 m²
Nous vous présentons un complexe unique de villas luxueuses sur l'océan dans la transpowe, l…
$743,273
Villa 4 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 4 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Exquisite Modern Leasehold 4-Bed Villa in Canggu – A Harmonious Blend of Luxury & Nature Pr…
Prix ​​sur demande
Maison de ville dans Canggu, Indonésie
Maison de ville
Canggu, Indonésie
Surface 82 m²
Bienvenue dans un complexe résidentiel unique qui offre aux remorqueurs luxueux avec des vue…
$356,771
Maison de ville dans Canggu, Indonésie
Maison de ville
Canggu, Indonésie
Surface 89 m²
Townhans spacieux et brillants situés dans la région de Changua vous accueillent où la vie e…
$142,780
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 225 m²
Villas dans un Eco-City unique à Perenhanan, occupant un espace de 2 hectares, à seulement 6…
$574,798
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Découvrez une villa de 2 chambres magnifiquement conçue située à quelques minutes de la plag…
$360,000
Villa 3 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 3 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
Discover Refined Luxury Living in This Fully Furnished 3-Bedroom Villa with Pool and Garden …
$739,000
Maison de ville dans Canggu, Indonésie
Maison de ville
Canggu, Indonésie
Surface 263 m²
Un complexe luxueux de 15 remorqueurs, dans le centre même de Changu, Batu Bologn. Ce comple…
$614,439
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 1
Luxury Tropical Estate – Villa 2 lits Joglo entièrement meublée avec bain extérieur et artis…
$1,11M
Maison de ville dans Canggu, Indonésie
Maison de ville
Canggu, Indonésie
Surface 79 m²
Le complexe de maisons de ville à Berava, situé parmi les champs de riz et avec une vue sur …
$331,995
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 660 m²
La magnifique villa dans la région de Berava, qui combine parfaitement le luxe et le confort…
$1,97M
Maison de ville dans Canggu, Indonésie
Maison de ville
Canggu, Indonésie
Surface 99 m²
Un complexe unique de 10 remorques luxueuses, une expérience unique de vie sur l'océan dans …
$356,771
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 263 m²
Villa est un logement situé dans la zone pittoresque de Berava, à quelques minutes à pied de…
$812,646
Maison de ville dans Canggu, Indonésie
Maison de ville
Canggu, Indonésie
Surface 90 m²
Une éco-ville unique dans la transpower, occupant un espace de 2 hectares, à seulement 600 m…
$312,174
Villa 3 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 3 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 1
Exclusive Leasehold 3-Bed Villa Investment – Unique Dino-Themed Family Retreat with Private …
$361,400
Maison de ville dans Canggu, Indonésie
Maison de ville
Canggu, Indonésie
Surface 84 m²
Le luxueux complexe de Townhaus, au cœur même de Bali. Cette oasis de luxe offre des espèces…
$351,816
