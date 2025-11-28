Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons avec garage à vendre en Canggu, Indonésie

villas
112
maisons de ville
23
36 propriétés total trouvé
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
This beautifully designed 2-bedroom villa in Buduk, North Canggu, offers a serene yet conven…
$163,000
Villa 3 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 3 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Nombre d'étages 4
Une fusion de luxe et de tranquillité de l'île – Posséder cette villa exceptionnelle de 3-Be…
$460,100
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Nestled just 500 meters from the ocean in the sought-after Pererenan area, this modern minim…
$310,000
Ness Wii MarketNess Wii Market
Villa 1 chambre dans Canggu, Indonésie
Villa 1 chambre
Canggu, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 1
Cette villa d'une chambre entièrement meublée offre un équilibre raffiné de confort intérieu…
$165,000
Villa 3 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 3 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Située dans la zone tranquille de Babakan, Canggu, cette spacieuse villa de 3 chambres offre…
$440,000
Villa 1 chambre dans Canggu, Indonésie
Villa 1 chambre
Canggu, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Discover the epitome of modern living with this stunning one bedroom villa + office space lo…
$108,500
Villa 4 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 4 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
The Ultimate Bali Villa Investment Mediterranean-Inspired 4-Bedroom Residence with Long Leas…
$950,000
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Niché à seulement 800 mètres de la plage d'Echo et entouré de cafés, restaurants et centres …
$289,000
Villa 5 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 5 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Située dans la zone paisible et stratégique de Babakan, Canggu, cette villa moderne de 5 cha…
$895,000
AuraAura
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Your Dream Home Awaits: Stunning 2-Bedroom Villa in Bali’s Tranquil Seseh, Perfect for Relax…
$195,000
Villa 1 chambre dans Canggu, Indonésie
Villa 1 chambre
Canggu, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Niché au cœur de Batu Bolong, à seulement 9 minutes de la plage emblématique de Batu Bolong,…
$150,960
Villa 3 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 3 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Luxurious Leasehold 3-Bedroom Villa in Nyanyi: A Private Sanctuary with Stunning Poolside Ma…
$255,000
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 1
Bienvenue dans cette magnifique villa de 2 chambres, une retraite sereine nichée sur 314 m2 …
$397,000
Villa 1 chambre dans Canggu, Indonésie
Villa 1 chambre
Canggu, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 2
Située dans la zone paisible et prospère de Babakan, Canggu, cette charmante villa de style …
$160,000
Villa 4 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 4 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Découvrez la vie côtière raffinée dans cette villa moderne et spacieuse située à seulement c…
$550,000
Villa 1 chambre dans Canggu, Indonésie
Villa 1 chambre
Canggu, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Villa de 1 chambre à coucher à l'emplacement premier Canggu Entouré par les meilleurs restau…
$229,000
Villa 5 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 5 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Nombre d'étages 2
Exceptional 5-Bedroom Villa for Sale in Canggu – Perfect Blend of Traditional Charm and Mode…
$550,000
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Villa de 2 chambres à louer exclusive à Canggu – Abasan : mélange parfait de luxe, de confor…
$300,000
Villa 4 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 4 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Nombre d'étages 2
This elegant 4-bedroom villa is nestled in Babakan, one of Canggu’s most desirable neighborh…
$2,00M
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Située dans le paisible village de Buduk, cette superbe villa tropicale-moderne présente le …
$269,000
Villa 4 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 4 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Exquisite Modern Leasehold 4-Bed Villa in Canggu – A Harmonious Blend of Luxury & Nature Pr…
Prix ​​sur demande
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Niché dans le village serein de Seseh, cette élégante villa de 2 chambres offre un rare méla…
$420,000
Villa 1 chambre dans Canggu, Indonésie
Villa 1 chambre
Canggu, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Niché au cœur de Batu Bolong, à seulement 9 minutes de la plage emblématique de Batu Bolong,…
$150,960
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Découvrez une villa de 2 chambres magnifiquement conçue située à quelques minutes de la plag…
$360,000
Villa 3 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 3 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
Discover Refined Luxury Living in This Fully Furnished 3-Bedroom Villa with Pool and Garden …
$739,000
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 1
Luxury Tropical Estate – Villa 2 lits Joglo entièrement meublée avec bain extérieur et artis…
$1,11M
Villa 3 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 3 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Découvrez une retraite sereine dans le quartier recherché de Pantai Lima, la villa offre un …
$300,000
Villa 3 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 3 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Superbe villa de 3 chambres avec vue sur les champs de riz à Canggu – Vivre de luxe avec pot…
$1,25M
Villa 3 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 3 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Situé à seulement 9 minutes à pied de la plage de Batu Bolong, cette villa moderne de 3 cham…
$211,300
Villa 3 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 3 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Nombre d'étages 2
This 3-bedroom villa in Babakan, Canggu offers a stylish and well-balanced design, ideal for…
$299,000
