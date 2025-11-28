Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Maisons à vendre en Canggu, Indonésie

villas
112
maisons de ville
23
139 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Canggu, Indonésie
Maison 4 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 750 m²
Situé sur 5.6 sont des terres de premier choix, McCourt House est un chef-d'œuvre architectu…
$1,70M
Laisser une demande


Agence
International Property Alerts
Langues
English
Century 21Century 21
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
This beautifully designed 2-bedroom villa in Buduk, North Canggu, offers a serene yet conven…
$163,000
Laisser une demande


Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Villa 3 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 3 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 5
Nombre d'étages 4
Une fusion de luxe et de tranquillité de l'île – Posséder cette villa exceptionnelle de 3-Be…
$460,100
Laisser une demande


Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Nestled just 500 meters from the ocean in the sought-after Pererenan area, this modern minim…
$310,000
Laisser une demande


Agence
BNBPROFITS
Langues
English
MIPIFMIPIF
Villa 4 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 4 chambres
Canggu, Indonésie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Surface 372 m²
Nombre d'étages 2
Votre projet d'investissement est à Bali! Villas modernes avec technologie de la maison inte…
$570,000
Laisser une demande


Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 4 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 4 chambres
Canggu, Indonésie
Nombre de pièces 4
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 358 m²
Nombre d'étages 3
$825,000
Laisser une demande
Villa 1 chambre dans Canggu, Indonésie
Villa 1 chambre
Canggu, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 1
Cette villa d'une chambre entièrement meublée offre un équilibre raffiné de confort intérieu…
$165,000
Laisser une demande


Agence
BNBPROFITS
Langues
English
VernaVerna
Villa 3 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 3 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Située dans la zone tranquille de Babakan, Canggu, cette spacieuse villa de 3 chambres offre…
$440,000
Laisser une demande


Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Maison de ville dans Canggu, Indonésie
Maison de ville
Canggu, Indonésie
Surface 112 m²
un complexe de 30 villas modernes et nbsp; dans la zone pittoresque de Bali — Smalas. De nom…
$217,426
Laisser une demande


Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Villa 3 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 3 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 200 m²
Located in the prime coastal area ofBatu Belig, Canggu, these beautiful3-bedroom, 3.5-bathro…
$354,392
Laisser une demande


Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 1 chambre dans Canggu, Indonésie
Villa 1 chambre
Canggu, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 59 m²
Découvrez une boutique de quatre villas sereines d'une chambre au cœur deBerawa, Canggu – l'…
$150,660
Laisser une demande


Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 126 m²
Les villas exquises et luxueuses sont situées dans le quartier attrayant de Changa, Perenan,…
$604,529
Laisser une demande


Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Villa 5 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 5 chambres
Canggu, Indonésie
Nombre de pièces 6
Chambres 5
Surface 373 m²
Nombre d'étages 2
Votre projet d'investissement est à Bali! Villas modernes avec technologie de la maison inte…
$600,000
Laisser une demande


Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 80 m²
Nombre d'étages 2
Private vill with rice paddies view Villa with panoramic views of rice terraces, in a protec…
$174,456
Laisser une demande
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 138 m²
Nombre d'étages 2
A cozy villa complex in Changgu. Two-storey 2-bedroom villa with private pool, parking, barb…
$129,535
Laisser une demande
Maison de ville 1 chambre dans Canggu, Indonésie
Maison de ville 1 chambre
Canggu, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Surface 40 m²
Nombre d'étages 2
Votre projet d'investissement est à Bali! Maisons de ville modernes avec la technologie de l…
$109,000
Laisser une demande


Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Nombre d'étages 2
Appartements avec une vue pittoresque sur l'océan.Rendement de location de 12 à 20% par an.A…
$360,000
Laisser une demande


Agence
DDA Real Estate
Langues
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
Townhouses in Berava close to the ocean A new complex of townhouses in Berava, maximum proxi…
$287,856
Laisser une demande
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 103 m²
Complexe résidentiel moderne composé de villas haut de gamme, situé au cœur de l'une des mei…
$237,965
Laisser une demande


Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 110 m²
Située dans la zone sereine et à la demande de Tumbak Bayuh, cette magnifique villa de 2 cha…
$151,962
Laisser une demande


Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 1 chambre dans Canggu, Indonésie
Villa 1 chambre
Canggu, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 2
Nombre d'étages 2
Discover the epitome of modern living with this stunning one bedroom villa + office space lo…
$108,500
Laisser une demande


Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 102 m²
Sol 2/2
XO Projet I Canggu villas et appartements à vendre à Changu, BaliVillas et appartements de l…
$350,000
Laisser une demande
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 235 m²
Nous vous présentons un complexe unique de villas luxueuses sur l'océan dans la transpowe, l…
$693,722
Laisser une demande


Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Villa 2 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 2 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 115 m²
Located in a quiet pocket of Kayu Tulang, this brand-new two-bedroom villa captures the spir…
$146,339
Laisser une demande


Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 4 chambres dans Canggu, Indonésie
Villa 4 chambres
Canggu, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Nombre d'étages 2
The Ultimate Bali Villa Investment Mediterranean-Inspired 4-Bedroom Residence with Long Leas…
$950,000
Laisser une demande


Agence
BNBPROFITS
Langues
English
Manoir dans Canggu, Indonésie
Manoir
Canggu, Indonésie
Anantara est une marque hôtelière haut de gamme de renommée mondialeUn projet innovant avec …
$285,000
Laisser une demande
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 101 m²
Le luxueux projet de Will, situé dans le cœur même de Bali, dans la région de Changua, sur l…
$252,243
Laisser une demande


Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Villa dans Canggu, Indonésie
Villa
Canggu, Indonésie
Surface 368 m²
Villas modernes avec des zones résidentielles spacieuses, des jardins privés et des piscines…
$764,332
Laisser une demande


Agence
Hayat
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller