Hôtels à vendre en Canggu, Indonésie

3 propriétés total trouvé
🔥 EXCLUSIVE! Entire Floor for Sale in 5* Hotel (Bali) – 28 Units dans Canggu, Indonésie
🔥 EXCLUSIVE! Entire Floor for Sale in 5* Hotel (Bali) – 28 Units
Canggu, Indonésie
Nombre de pièces 30
Chambres 10
Nombre de salles de bains 10
Surface 1 500 m²
Sol 3/4
📍 LOCATION UNIQUE – DERNIÈRE PLATE DISPONIBLE À BATU BOLONG BEACH✔Le dernier projet disponib…
$6,30M
Agence
ESTABRO
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Telegram Écrire dans un Telegram
Hôtel 45 m² dans Canggu, Indonésie
Hôtel 45 m²
Canggu, Indonésie
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Price starts from; 43,000 USD Welcome to the ELLE Resort & Beach Club, a 5-star beachfront d…
$43,000
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Hôtel 45 m² dans Canggu, Indonésie
Hôtel 45 m²
Canggu, Indonésie
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Prix à partir de; 43,000 USDBienvenue au ELLE Resort & Beach Club, un développement 5 étoile…
$43,000
Agence
International Property Alerts
Langues
English
