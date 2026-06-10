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Villas à vendre en Banten, Indonésie

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1 propriété total trouvé
Villa 2 chambres dans Maja, Indonésie
Villa 2 chambres
Maja, Indonésie
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 128 m²
Perché sur l'une des plus hautes falaises d'Uluwatu, Manta Livin est une communauté résident…
$395,000
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