  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Bandung City
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Bandung City, Indonésie

Appartement 1 chambre dans Bandung City, Indonésie
Appartement 1 chambre
Bandung City, Indonésie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 31 m²
$128,000
Agence
RESIDE BALI GROUP
Langues
English, Русский, Українська
Caractéristiques des propriétés en Bandung City, Indonésie

