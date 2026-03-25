Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Bali
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux

Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Bali, Indonésie

Appartements à plusieurs niveaux Supprimer
Tout effacer
6 propriétés total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Kerobokan Kelod, Indonésie
UP UP
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Kerobokan Kelod, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 2/3
Appartements modernes de style loft avec un étage en mezzanine, situé dans la région en déve…
$111,000
T.V.A.
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Lesser Sunda Islands, Indonésie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Lesser Sunda Islands, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 45 m²
Лофт на шорт кате, возле Хоум Кафе, Чангу. $119000. $125000 (двухэтажный). Гардеробная. …
$119,000
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Lesser Sunda Islands, Indonésie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Lesser Sunda Islands, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Nombre d'étages 2
Апартаменты Премьер, Чангу. $150 000 - цена за первый этаж. $165 000 - цена за второй этаж…
$150,000
Laisser une demande
OneOne
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Ungasan, Indonésie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Ungasan, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 26 m²
Sol 3/3
The complex consists of villas, townhouses, and apartments, and is located on the coast of M…
$90,000
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Lesser Sunda Islands, Indonésie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Lesser Sunda Islands, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Nombre d'étages 2
Новый Лофт на Бату Болонг, Чангу. 1 спальня. Всего 2 этажа. Кухня гостиная с двуспальным …
$220,000
Laisser une demande
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Lesser Sunda Islands, Indonésie
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Lesser Sunda Islands, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 80 m²
Лофт на Бату Болонг. Гардеробная. Панорамные окна. Балкон - терраса. Общая лаунж зона и …
$195,000
Laisser une demande
Nils OttNils Ott

Caractéristiques des propriétés en Bali, Indonésie

avec Terrasse
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller