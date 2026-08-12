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1 propriété total trouvé
Villa 1 chambre dans Pecatu, Indonésie
Villa 1 chambre
Pecatu, Indonésie
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 50 m²
Freehold Lombok villas de luxe, possibilité à l'un des points d'entrée les plus accessibles …
$85,000
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Caractéristiques des propriétés en Badung, Indonésie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la montagne
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
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