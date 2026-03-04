Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Badung
  4. Résidentiel
  5. Appartements à plusieurs niveaux
  6. Terrasse

avec terrasse Appartements, appartements et lofts sur deux niveaux en Badung, Indonésie

Appartements à plusieurs niveaux Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre dans Kerobokan Kelod, Indonésie
UP UP
Appartements à plusieurs niveaux 1 chambre
Kerobokan Kelod, Indonésie
Nombre de pièces 2
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 57 m²
Sol 2/3
Appartements modernes de style loft avec un étage en mezzanine, situé dans la région en déve…
$111,000
T.V.A.
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Badung, Indonésie

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller