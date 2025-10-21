Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Indonésie
  3. Badung
  4. Commercial
  5. Investissement

Propriétés d'investissement à vendre en Badung, Indonésie

propriété commerciale
27
hôtels
20
Investissement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Berawa dans Tibubeneng, Indonésie
Investment in Commercial Real Estate in Bali — Setter Berawa
Tibubeneng, Indonésie
Surface 1 100 m²
Nombre d'étages 2
Un espace de coworking moderne et un réseau de bureaux privés situés au cœur de Berawa, Cang…
$1,50M
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller