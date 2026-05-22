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Appartements à vendre en Abiansemal, Indonésie

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Appartement 4 chambres dans Abiansemal, Indonésie
Appartement 4 chambres
Abiansemal, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 284 m²
Cette villa de fusion balinaise moderne se trouve sur 639 mètres carrés de terrain résidenti…
$360,000
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Appartement 4 chambres dans Abiansemal, Indonésie
Appartement 4 chambres
Abiansemal, Indonésie
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 284 m²
Moderne Balinese Fusion design jumelé avec de véritables fondamentaux d'investissement dans …
$445,000
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Trustmont CapitalTrustmont Capital
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