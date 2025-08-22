  1. Realting.com
  2. Consultant en immigration
  3. Simon

Simon

Chine, Xiaochuan
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Consultant en immigration
Sur la plateforme
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
Langues
Русский
Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 08:47
(UTC+3:00, Europe/Minsk)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Chine
Al Sim
Al Sim
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller