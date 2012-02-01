George K. Konstantinou Law Firm

Prestations de service

Droit de l'immigration:

Conseils d'experts et représentation sur les demandes de visa, les permis de séjour, les permis de travail, le regroupement familial et les questions de citoyenneté.



Droit de la famille

Nous fournissons un soutien empathique dans les procédures de divorce, les différends relatifs à la garde, l'adoption, les ententes prénuptiales, la pension alimentaire et les questions de pension alimentaire pour enfants.



Droit des sociétés:

Conseils stratégiques et soutien juridique dans la formation d'entreprises, la rédaction et la négociation de contrats, les fusions et acquisitions, la gouvernance d'entreprise et la conformité réglementaire.



Droit commercial:

Assistance dans les contrats commerciaux, les litiges, la protection de la propriété intellectuelle, les accords de licence et les litiges commerciaux. Droit immobilier:

Conseils sur les transactions immobilières, la location, les litiges immobiliers, les permis de construire et les questions de développement.



Droit du travail:

Conseils juridiques sur les contrats de travail, le licenciement, la discrimination, le harcèlement et le respect de la législation du travail.



Droit bancaire et financier :

Assistance dans les accords de prêt, la restructuration de la dette, la réglementation financière et les litiges bancaires.



Droit fiscal:

Expertise en planification fiscale, conformité, contentieux fiscal et fiscalité internationale.



Droit d'auteur:

Protection et application des droits de propriété intellectuelle tels que les marques, les droits d'auteur et les brevets. Litiges et règlement des différends :

Représentation compétente dans les litiges civils et commerciaux, le règlement extrajudiciaire des différends et l'arbitrage.



Blessure corporelle:

Nous plaidons en faveur des victimes d'accidents et de blessures et garantissons une indemnisation juridique.



Volontaires et successions :

Aide à la planification successorale, à la préparation des testaments, à l'administration successorale et aux différends liés aux successions.