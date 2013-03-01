À propos de la société

Nous travaillons depuis 2018, soutenant des milliers de transactions immobilières dans le monde entier, d'une villa en Thaïlande à des gratte-ciels à Dubaï. Nous offrons un niveau de service premium et restons toujours en contact pour résoudre rapidement tous les problèmes.

30 bureaux opérationnels en Russie et à l'étranger. Certains bureaux sont situés dans des pays où les transactions immobilières sont le plus demandées - aux Émirats arabes unis, en Turquie, en Géorgie, à Bali, en Thaïlande et à Chypre.

Paiement immobilier : résoudre des problèmes complexes

- Fournir le soutien nécessaire pour les transactions avec les montants éventuels;

- Oui. Nous conseillons sur les règlements transfrontaliers sans la participation des banques nationales.

- Oui. Nous connaissons toutes les subtilités des règlements internationaux avec les développeurs et les agents immobiliers grâce à notre expérience depuis 2018 et au suivi constant des évolutions actuelles du marché immobilier.

Nous documentons le fait de payer des biens immobiliers.

Programme de référence

Nous payons à nos partenaires un pourcentage individuel de bénéfices provenant du soutien des clients qui nous ont contactés sur leur recommandation.

Contactez-nous et notre gestionnaire vous conseillera sur toute question concernant le soutien des paiements immobiliers à l'étranger.