Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Hongrie
  3. Transdanubie
  4. Résidentiel
  5. Duplex

Maisons multifamiliales et duplex à vendre en Transdanubie, Hongrie

;
1 propriété total trouvé
Duplex 2 chambres dans Csabrendek, Hongrie
TOP TOP
Duplex 2 chambres
Csabrendek, Hongrie
Nombre de pièces 2
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 72 m²
Nombre d'étages 1
Maisons familiales rénovées à vendre dans les Highlands de Balaton – Idéal comme maison et i…
$406,788
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Vendeur particulier
Langues
English
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Transdanubie, Hongrie

avec Garage
avec Terrasse
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller