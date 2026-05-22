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Bungalows avec terrasse à vendre en Transdanubie, Hongrie

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Bungalow 3 chambres dans Dunasziget, Hongrie
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Bungalow 3 chambres
Dunasziget, Hongrie
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 191 m²
Nombre d'étages 1
Là où se terminent les autres maisons, la qualité de vie commence ici.A une heure de Vienne,…
$444,466
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