Studios à vendre en Hongrie

1 propriété total trouvé
Studio 1 chambre dans Budapest, Hongrie
Studio 1 chambre
Budapest, Hongrie
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 34 m²
Sol 5/6
9 quartier, proche du centre et du métro, dans une maison moderne construite en 2001, studio…
$197,686
Agence
Duna House franchise office
Langues
English, Русский, Hungarian
