Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Hongrie
  3. Rackevei jaras
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Piscine

Maisons Piscine à vendre en Rackevei jaras, Hongrie

1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Rackeve, Hongrie
Maison 4 chambres
Rackeve, Hongrie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 168 m²
Sol 1/1
In one of Ráckeve’s most exclusive and naturally captivating locations, at the tip of Balabá…
$1,20M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Rackevei jaras, Hongrie

avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Vue du lac
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller