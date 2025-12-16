Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Hongrie
  3. Rackeve
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Propriété près du lac

Bord du lac Maisons à vendre en Rackeve, Hongrie

2 propriétés total trouvé
Maison 4 chambres dans Rackeve, Hongrie
Maison 4 chambres
Rackeve, Hongrie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
In one of Ráckeve’s most exclusive and naturally captivating locations, at the tip of Balabá…
$1,17M
Laisser une demande
Maison 4 chambres dans Rackeve, Hongrie
Maison 4 chambres
Rackeve, Hongrie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 168 m²
Sol 1/1
In one of Ráckeve’s most exclusive and naturally captivating locations, at the tip of Balabá…
$1,20M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Международное агентство недвижимости Habita
Langues
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller