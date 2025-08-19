Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Hongrie
  3. Résidentiel
  4. Attique
  5. Terrasse

Penthouses avec terrasse à vendre en Hongrie

Attique Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Penthouse 4 chambres dans Budapest, Hongrie
Penthouse 4 chambres
Budapest, Hongrie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 400 m²
Sol 9/9
Parfaitement situé au 9ème étage des Résidences, chef-d'œuvre contemporain, cet appartement …
$3,11M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
DPRM.hu
Langues
English, Deutsch, Hungarian
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Hongrie

avec Garage
avec Jardin
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller