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Maisons à vendre en Lenti, Hongrie

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Lenti, Hongrie
UP UP
Maison 2 chambres
Lenti, Hongrie
Nombre de pièces 4
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Nombre d'étages 3
A vendre une propriété unique avec un panorama éternel sur les collines de Lenti-hegy - idéa…
$367,683
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