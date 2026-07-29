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Appartements à vendre en Keszthely, Hongrie

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1 propriété total trouvé
Appartement 2 chambres dans Keszthely, Hongrie
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Appartement 2 chambres
Keszthely, Hongrie
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 67 m²
Sol 2/3
Au coeur de Keszthely, à quelques pas du lac Balaton, un appartement de deux niveaux avec de…
$193,647
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